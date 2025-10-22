22/10/2025
Moradores denunciam bloqueio em rio no Acre causado por empresa de manejo florestal

Segundo denúncias, utilizando barro e toras de madeira, a empresa vem fechando o rio

Os moradores de diferentes comunidades do Rio Iaco denunciaram na manhã da última terça-feira (21), via imprensa, que uma empresa está obstruindo o Rio Iaco de um lado ao outro na altura do seringal Santa Clara. Com isso, as embarcações não conseguem passar.

O caso deverá ser comunicado às autoridades competentes de Sena Madureira | Foto: ContilNet

Segundo os reclamantes, tal empresa desenvolve naquela região um projeto de manejo florestal. Utilizando barro e toras de madeira, vem fechando o rio.

“Eles estão deixando apenas o canal de passar a água, mas as canoas não tem como passar. Ontem, nos deslocamos para a cidade, pois estou com problema de saúde e foi uma luta para conseguir passar. Passamos porque ainda não estava totalmente obstruído, mas hoje eles iriam terminar o serviço. Queremos providências porque são muitas famílias prejudicadas”, comentou uma moradora do Rio Iaco.

O caso deverá ser comunicado às autoridades competentes de Sena Madureira, dentre elas o representante do Ministério Público para que algo seja feito.

As reclamações dos ribeirinhos são muitas a respeito dessa situação.

