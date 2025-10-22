Moradores denunciam bloqueio em rio no Acre causado por empresa de manejo florestal

Os moradores de diferentes comunidades do Rio Iaco denunciaram na manhã da última terça-feira (21), via imprensa, que uma empresa está obstruindo o Rio Iaco de um lado ao outro na altura do seringal Santa Clara. Com isso, as embarcações não conseguem passar.

Segundo os reclamantes, tal empresa desenvolve naquela região um projeto de manejo florestal. Utilizando barro e toras de madeira, vem fechando o rio.

“Eles estão deixando apenas o canal de passar a água, mas as canoas não tem como passar. Ontem, nos deslocamos para a cidade, pois estou com problema de saúde e foi uma luta para conseguir passar. Passamos porque ainda não estava totalmente obstruído, mas hoje eles iriam terminar o serviço. Queremos providências porque são muitas famílias prejudicadas”, comentou uma moradora do Rio Iaco.

O caso deverá ser comunicado às autoridades competentes de Sena Madureira, dentre elas o representante do Ministério Público para que algo seja feito.

As reclamações dos ribeirinhos são muitas a respeito dessa situação.