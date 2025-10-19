19/10/2025
Moradores do interior do Acre se surpreendem com presença de animal misterioso

O recomendável é que o Corpo de Bombeiros seja contatado para realizar a remoção do animal do local

Um porco-espinho foi avistado no Bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, e chamou a atenção da população local. O animal, geralmente encontrado em áreas de mata, circulou pelas proximidades, despertando curiosidade e preocupação entre moradores.

O animal assustou os moradores que realizaram o registro/Foto: Reprodução

Segundo a professora de biologia da Escola do Legislativo Acreano Deputado Edson Cadaxo, Cris Nogueira, “É normal que esse tipo de animal apareça em áreas próximas a mata. Não é recomendável mexer com o animal, pois machucados podem acontecer”.

Especialistas alertam que, ao avistar animais silvestres fora do habitat natural, o ideal é acionar o Corpo de Bombeiros, que possui equipes treinadas para realizar a captura e remoção de forma segura, evitando riscos tanto para a população quanto para o próprio animal.

Veja o vídeo:

