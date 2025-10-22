Moradores fecham rua principal do Bairro da Paz em protesto pela falta d’água na capital

Na tarde desta quarta-feira (22), moradores do Bairro da Paz, realizam uma manifestação na ponte que fica localizada na Rua Valdomiro Lopes, sentido bairro.

Além da presença da população, a Policia Militar se fez presente para garantir segurança dos manifestantes.

O motivo da população se reunir em protesto é a falta de água, que há mais de duas semanas não chega à torneira da comunidade. A intenção do manifesto é chamar atenção do poder publico.

De acordo com vídeo enviado ao ContilNet, a população cobra do prefeito e vereadores que honrem os votos que receberam na ultima eleição. A população aguarda que o poder público faça algo o mais rápido possível.