22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Moradores fecham rua principal do Bairro da Paz em protesto pela falta d’água na capital

Além da presença da população, a Policia Militar se fez presente para garantir segurança dos manifestantes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na tarde desta quarta-feira (22), moradores do Bairro da Paz, realizam uma manifestação na ponte que fica localizada na Rua Valdomiro Lopes, sentido bairro.

O motivo da população se reunir em protesto é a falta de água, que há mais de duas semanas não chega à torneira da comunidade | Foto: ContilNet

Além da presença da população, a Policia Militar se fez presente para garantir segurança dos manifestantes.

O motivo da população se reunir em protesto é a falta de água, que há mais de duas semanas não chega à torneira da comunidade. A intenção do manifesto é chamar atenção do poder publico.

De acordo com vídeo enviado ao ContilNet, a população cobra do prefeito e vereadores que honrem os votos que receberam na ultima eleição. A população aguarda que o poder público faça algo o mais rápido possível.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost