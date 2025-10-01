01/10/2025
Universo POP
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido

Moradores movem casa de madeira em trilhos na Amazônia; ASSISTA

Moradores utilizam técnica para adaptar residências às condições de enchentes e margens do rio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo compartilhado pelo perfil Alter do Chão tem chamado atenção nas redes sociais ao mostrar um exemplo impressionante de engenharia ribeirinha: uma casa construída sobre trilhos, que pode ser deslocada por várias pessoas. As imagens, que já viralizaram, mostram a construção sendo empurrada por moradores, destacando a criatividade e a adaptabilidade das comunidades ribeirinhas às condições da região amazônica.

Moradores utilizam técnica para adaptar residências às condições de enchentes e margens do rio/Foto: Reprodução

 No vídeo, é possível ver a casa inteira se movendo com facilidade, apoiada em uma base sobre trilhos. A técnica permite que a residência seja relocada em situações de enchentes, mudanças na margem do rio ou para melhor aproveitamento do terreno. Essa prática reflete o conhecimento ancestral e a engenhosidade de moradores que desenvolvem soluções práticas para enfrentar os desafios da vida ribeirinha.

O registro ganhou destaque por mostrar não apenas a mobilidade da construção, mas também a cooperação entre os moradores, que se unem para deslocar a casa de maneira organizada. Especialistas em arquitetura e urbanismo ressaltam que esse tipo de construção combina tradição, funcionalidade e sustentabilidade, sendo um exemplo de como a cultura local se adapta às condições naturais da Amazônia.

Cooperação entre moradores é essencial para movimentar a construção com segurança/Foto: Reprodução

O vídeo, postado pelo perfil Alter do Chão, já soma milhares de visualizações e comentários, com internautas destacando a criatividade e a engenhosidade das comunidades ribeirinhas amazônicas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost