Moradores movem casa de madeira em trilhos na Amazônia; ASSISTA

Um vídeo compartilhado pelo perfil Alter do Chão tem chamado atenção nas redes sociais ao mostrar um exemplo impressionante de engenharia ribeirinha: uma casa construída sobre trilhos, que pode ser deslocada por várias pessoas. As imagens, que já viralizaram, mostram a construção sendo empurrada por moradores, destacando a criatividade e a adaptabilidade das comunidades ribeirinhas às condições da região amazônica.

No vídeo, é possível ver a casa inteira se movendo com facilidade, apoiada em uma base sobre trilhos. A técnica permite que a residência seja relocada em situações de enchentes, mudanças na margem do rio ou para melhor aproveitamento do terreno. Essa prática reflete o conhecimento ancestral e a engenhosidade de moradores que desenvolvem soluções práticas para enfrentar os desafios da vida ribeirinha.

O registro ganhou destaque por mostrar não apenas a mobilidade da construção, mas também a cooperação entre os moradores, que se unem para deslocar a casa de maneira organizada. Especialistas em arquitetura e urbanismo ressaltam que esse tipo de construção combina tradição, funcionalidade e sustentabilidade, sendo um exemplo de como a cultura local se adapta às condições naturais da Amazônia.

O vídeo, postado pelo perfil Alter do Chão, já soma milhares de visualizações e comentários, com internautas destacando a criatividade e a engenhosidade das comunidades ribeirinhas amazônicas.