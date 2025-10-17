17/10/2025
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos para filha em casa

Escrito por Portal Leo Dias
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (17/10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faça uma festa de aniversário de 15 anos para a filha em sua casa.

O aniversário da menina, Laura Bolsonaro, é nesta sábado (18/10). Moraes autorizou a entrada de oito convidados na residência do ex-mandatário, localizada em um bairro nobre de Brasília (DF). Entre os convidados, está a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por descumprir medidas cautelares. Até o momento, Moraes já autorizou diversas visitas de políticos e colegas ao ex-presidente.

