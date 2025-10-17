Moraes dá 5 dias para defesa de Collor explicar por que tornozeleira ficou desligada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou um prazo de cinco dias para que a defesa de Fernando Collor explique a razão para sua tornozeleira eletrônica ter ficado desligada por mais de 36 horas.

O ex-presidente foi condenado a oito anos e 10 meses por corrupção e outros crimes investigados na operação Lava Jato. Ele está em prisão domiciliar desde maio.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fernando Collor de Mello Foto: Pedro Ladeira/Folhapress Fernado Collor Reprodução Fernando Collor de Mello, ex-presidente Reprodução/Agência Brasil Fernando Collor de Mello atualmente Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Segundo o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas a tornozeleira do ex-presidente ficou sem bateria no dia 2 de maio deste ano. O aparelho passou mais de 36 horas desligado.

Além disso, na decisão, Moraes estabeleceu um prazo de 48 horas para que a Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas esclareça por que comunicou o desligamento da tornozeleira eletrônica de Collor apenas cinco meses depois do descumprimento da medida cautelar.