17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Moraes dá 5 dias para defesa de Collor explicar por que tornozeleira ficou desligada

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
moraes-da-5-dias-para-defesa-de-collor-explicar-por-que-tornozeleira-ficou-desligada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou um prazo de cinco dias para que a defesa de Fernando Collor explique a razão para sua tornozeleira eletrônica ter ficado desligada por mais de 36 horas.

O ex-presidente foi condenado a oito anos e 10 meses por corrupção e outros crimes investigados na operação Lava Jato. Ele está em prisão domiciliar desde maio.

Veja as fotos

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress
Fernando Collor de MelloFoto: Pedro Ladeira/Folhapress
Reprodução
Fernado CollorReprodução
Reprodução/Agência Brasil
Fernando Collor de Mello, ex-presidenteReprodução/Agência Brasil
Reprodução: Instagram
Fernando Collor de Mello atualmenteReprodução: Instagram

Leia Também

Segundo o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas a tornozeleira do ex-presidente ficou sem bateria no dia 2 de maio deste ano. O aparelho passou mais de 36 horas desligado.

Além disso, na decisão, Moraes estabeleceu um prazo de 48 horas para que a Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas esclareça por que comunicou o desligamento da tornozeleira eletrônica de Collor apenas cinco meses depois do descumprimento da medida cautelar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost