Moraes pede a Dino que marque julgamento do núcleo 2 da trama golpista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu ao ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, que marque o julgamento do núcleo 2 da trama golpista.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que os investigados usaram a máquina pública, por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para dificultar o acesso de eleitores aos locais de votação no segundo turno das eleições de 2022 — especialmente no Nordeste, principal reduto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então adversário de Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial.

Entre os integrantes do núcleo estão o general da reserva Mário Fernandes e o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques.

