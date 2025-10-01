Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid







O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (1°) que sejam enviadas à Corte informações diárias sobre o monitoramento da tornozeleira eletrônica de oito acusados.

O ministro solicitou relatório com dados sobre eventuais registros de violação, falha de sinal ou descumprimento de medidas impostas contra os monitorados.

Notícias relacionadas:

Os registros devem ser enviados pelas secretarias de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Alagoas e Rio de Janeiro.

A decisão envolve os seguintes investigados:

Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro);

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);

Filipe Martins (ex-assessor de Bolsonaro);

Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);

Fernando Collor (ex-presidente);

Daniel Silveira (ex-deputado);

Chiquinho Brazão (ex-deputado);

Roberto Jefferson (ex-deputado).

Nas decisões proferidas, Moraes não citou se há suspeitas de irregularidades no monitoramento das tornozeleiras.