28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Moraes rejeita pedido de Tagliaferro para julgar denúncia no plenário

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
moraes-rejeita-pedido-de-tagliaferro-para-julgar-denuncia-no-plenario

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou, nesta terça-feira (28/10), o pedido da defesa do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro para que o julgamento do caso fosse levado ao plenário físico da Primeira Turma da Corte.

Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O julgamento da denúncia da PGR está marcado para ocorrer entre 7 e 14 de novembro, no plenário virtual do STF. A defesa pedia que o caso fosse analisado presencialmente na Primeira Turma, mas Moraes negou o pedido, afirmando que o rito virtual não prejudica o direito de defesa.

“O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico”, pontuou Moraes na decisão.

3 imagensMinistro do Supremo Tribunal Federal (STF Alexandre de Moraes e ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo TagliaferroO ex-assessor do TSE Eduardo TagliaferroFechar modal.1 de 3

Deputado quer incluir Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, em programa de proteção às testemunhas

Reprodução / Redes sociais2 de 3

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF Alexandre de Moraes e ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro

Arte/Metrópoles3 de 3

O ex-assessor do TSE Eduardo Tagliaferro

Reprodução/Jovem Pan

Denúncia

Na denúncia, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, aponta os crimes e levanta, ainda, que o ex-assessor é suspeito de ter vazado mensagens trocadas entre servidores de Moraes no STF e no TSE, entre maio de 2023 e agosto de 2024, para a Folha de S. Paulo.

Leia também

Tagliaferro havia sido indiciado pela Polícia Federal (PF). Segundo o PGR, ele teria repassado informações sigilosas, incluindo petições e diálogos internos de servidores ligados ao ministro.

“A conduta do denunciado torna-se ainda mais gravosa quando se verifica que, no período compreendido entre a sua denúncia e o vazamento das informações, estavam em curso avançado na Suprema Corte inúmeras investigações sobre a escalada de atos antidemocráticos que resultaram nos trágicos eventos de 8/1/2023, entre elas a apuração de infrações penais praticadas por organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, divulgação de informações falsas e milícias digitais”, escreveu Gonet.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost