Moraes sobre núcleo da desinformação: “Milicianos covardes”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse, nesta terça-feira (21/10), que o núcleo 4, chamado “grupo das fake news”, tem como “modus operandi a covardia”.

“É o modus operandi dessas milícias digitais: a covardia. Eles atacam não só a pessoa, mas a família. Milicianos covardes e criminosos que atacam a família”, afirmou o ministro durante a leitura de seu voto.

Segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo atuava divulgando fake news com o objetivo de prejudicar políticos e atrapalhar as eleições presidenciais de 2022, a fim de impedir que o presidente Lula (PT) assumisse o poder.

A Primeira Turma retomou o julgamento do núcleo 4 nesta semana. É o segundo grupo de acusados a ser julgado pela Suprema Corte. O primeiro grupo de réus envolvidos na trama golpista a ser julgado foi o composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último mês.

Bolsonaro e aliados foram condenados por pelo menos cinco crimes, incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A pena do ex-presidente foi de 27 anos e 3 meses de prisão.