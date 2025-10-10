10/10/2025
Morre a atriz Susan Newman, filha de Paul Newman, aos 72 anos

Escrito por Metrópoles
Morreu, aos 72 anos, a atriz e produtora Susan Kendall Newman, filha mais velha de Paul Newman, um dos maiores astros de Hollywood.

De acordo com o The New York Times, Susan faleceu em 2 de agosto, em decorrência de “questões crônicas de saúde”. A causa da morte não foi especificada.

Ao longo da carreira, Susan Newman trabalhou em filmes como Febre de Juventude, Cerimônia de Casamento e Vale Tudo, no qual trabalhou com o pai.  Em 1980, Susan produziu o telefilme A Caixa de Surpresas, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy.

Além disso, também teve sucesso ao protagonizar espetáculos na Broadway e colaborou com Paul na administração da Fundação Scott Newman, criada em 1978. A organização tem como missão conscientizar, prevenir e oferecer apoio a jovens com dependência de drogas e álcool.

