Universo POP
Morre a jornalista Theresa Walcacer, aos 81 anos
Morre a jornalista Theresa Walcacer, aos 81 anos

Morreu aos 81 anos a jornalista Theresa Walcacer, na madrugada desta quinta-feira (9/10). Ela sofria de problemas cardíacos crônicos, mas a causa da morte não foi divulgada.

Theresa foi uma das pioneiras dos principais telejornais e programas jornalísticos da TV Globo. Segundo o G1, ela morreu em casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante a carreira, ela passou pelo Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Globo Repórter e GloboNews.

Theresa Walcacer, nos bastidores do Jornal da GloboJornalista Theresa Walcacer

Nascida em Manhumirim, em Minas Gerais, a jornalista cursou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Depois, se transferiu para a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em 1971, foi contratada pela Globo como pesquisadora. Aos poucos, Theresa foi contribuindo também para o Jornal Nacional, participando de coberturas importantes, incluindo a morte do líder soviético Nikita Kruschev e a queda da via expressa Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

Theresa também passou pela Revista Pais & Filhos, Geográfica Universal, no Jornal do Brasil, na Funarte e na TV Manchete. Além disso, foi gerente da Fundação Roberto Marinho, diretora-geral do programa Globo Ciência e no programa Papo com Armando Nogueira, do canal SporTV.

