16/10/2025
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Morre Ace Frehley, guitarrista do Kiss, aos 74 anos

Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores da banda Kiss, morreu nesta quinta-feira (16/10), aos 74 anos, após sofrer uma hemorragia cerebral. De acordo com o site TMZ, a hemorragia foi causada por uma queda que o artista sofreu em seu estúdio.

Após o acidente, Ace ficou internado e precisou cancelar sua agenda de shows para se recuperar. No entanto, ele acabou sendo mantido vivo por aparelhos médicos, até que a família, então, solicitou que os equipamentos fossem desligados.

“Estamos completamente devastados e com o coração partido”, informou o comunicado oficial da família, divulgado pela revista Rolling Stone.

Ace foi um dos membros fundadores do Kiss, unindo forças com Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ele tocou guitarra com a banda de 1973 a 1982, mas deixou o grupo em meio a problemas com drogas. Durante sua passagem, ele foi um dos responsáveis por inúmeros sucessos, como “Detroit Rock City”, “I Was Made for Lovin’ You” e “Rock and Roll All Nite”.

