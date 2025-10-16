morre-ace-frehley,-guitarrista-do-kiss,-aos-74-anos

Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores da banda Kiss, morreu nesta quinta-feira (16/10), aos 74 anos, após sofrer uma hemorragia cerebral. De acordo com o site TMZ, a hemorragia foi causada por uma queda que o artista sofreu em seu estúdio.

Após o acidente, Ace ficou internado e precisou cancelar sua agenda de shows para se recuperar. No entanto, ele acabou sendo mantido vivo por aparelhos médicos, até que a família, então, solicitou que os equipamentos fossem desligados.

Veja as fotos

“Estamos completamente devastados e com o coração partido”, informou o comunicado oficial da família, divulgado pela revista Rolling Stone.

Ace foi um dos membros fundadores do Kiss, unindo forças com Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ele tocou guitarra com a banda de 1973 a 1982, mas deixou o grupo em meio a problemas com drogas. Durante sua passagem, ele foi um dos responsáveis por inúmeros sucessos, como “Detroit Rock City”, “I Was Made for Lovin’ You” e “Rock and Roll All Nite”.