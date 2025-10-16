16/10/2025
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Morre Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, aos 74 anos

O guitarrista fundador do Kiss, Ace Frehley, morreu nesta quinta-feira (16/10) aos 74 anos. Ele estava internado há duas semanas após sofrer um acidente no estúdio que tem em casa. O artista teve uma queda brusca e foi diagnosticado com hemorragia cerebral.

A morte do músico foi confirmada pela família através de um comunicado à imprensa norte-americana. O artista foi vítima de uma hemorragia cerebral após sofrer um acidente doméstico no mês passado. Antes de ter a morte decretada, o músico estava respirando por aparelhos no hospital.

“Estamos completamente devastados e com o coração partido. Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra”.

O figurino da banda foi inspirado em elementos de super-heróis em quadrinhos e personagens do teatro japonês (kabuki)

Ace Frehley em show solo

Gary Miller/Getty Images2 de 3

O figurino da banda foi inspirado em elementos de super-heróis em quadrinhos e personagens do teatro japonês (kabuki)

Steve Morley/Redferns via Getty Images3 de 3

UNITED STATES – JANUARY 01: Photo of Paul STANLEY and KISS and Ace FREHLEY and Gene SIMMONS and Peter CRISS; L-R (back): Paul Stanley, Peter Criss, Gene Simmons; (front): Ace Frehley – posed, group shot

Steve Morley/Redferns via Getty Images

Nascido no Bronx, em Nova York, Paul Daniel Frehley começou a tocar guitarra ainda na infância, incentivado pela família, e participou de uma série de bandas amadoras nos anos 1960 e 1970.

O músico foi um dos membros fundadores do Kiss, ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ele permaneceu no grupo de 1973 a 1982, mas deixou a banda após divergências criativas e problemas com drogas.

Frehley, então, iniciou uma carreira solo e fundou a banda Frehley’s Comet. O conjunto esteve na ativa de 1984 a 1988. Depois, em 1996, o guitarrista retornou ao Kiss para uma turnê de reunião e permaneceu com eles até 2002.

Entre as muitas músicas de sucesso do Kiss, Ace Frehley ajudou a escrever singles como Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin’ You e Detroit Rock City. Na carreira solo, com os sete álbuns lançados, os maiores hits de Frehley foram o cover da música Back in the New York Groove e a faixa Into the Night.

