morre-ace-frehley,-guitarrista-fundador-do-kiss,-aos-74-anos

O guitarrista fundador do Kiss, Ace Frehley, morreu nesta quinta-feira (16/10) aos 74 anos. Ele estava internado há duas semanas após sofrer um acidente no estúdio que tem em casa. O artista teve uma queda brusca e foi diagnosticado com hemorragia cerebral.

A morte do músico foi confirmada pela família através de um comunicado à imprensa norte-americana. O artista foi vítima de uma hemorragia cerebral após sofrer um acidente doméstico no mês passado. Antes de ter a morte decretada, o músico estava respirando por aparelhos no hospital.

“Estamos completamente devastados e com o coração partido. Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra”.

Nascido no Bronx, em Nova York, Paul Daniel Frehley começou a tocar guitarra ainda na infância, incentivado pela família, e participou de uma série de bandas amadoras nos anos 1960 e 1970.

O músico foi um dos membros fundadores do Kiss, ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ele permaneceu no grupo de 1973 a 1982, mas deixou a banda após divergências criativas e problemas com drogas.

Frehley, então, iniciou uma carreira solo e fundou a banda Frehley’s Comet. O conjunto esteve na ativa de 1984 a 1988. Depois, em 1996, o guitarrista retornou ao Kiss para uma turnê de reunião e permaneceu com eles até 2002.

Entre as muitas músicas de sucesso do Kiss, Ace Frehley ajudou a escrever singles como Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin’ You e Detroit Rock City. Na carreira solo, com os sete álbuns lançados, os maiores hits de Frehley foram o cover da música Back in the New York Groove e a faixa Into the Night.