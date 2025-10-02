Morre advogado e militante José Oscar Pelucio Pereira

O advogado e militante contra a ditadura militar José Oscar Pelucio Pereira morreu, nessa quarta-feira (1º/10), aos 96 anos.

Pelucio atuou como procurador da Superintendência da Reforma Agrária, durante os governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Ele advogou, no Distrito Federal, para sindicatos de profissionais da construção civil, de bancários, servidores da Novacap, rodoviários, enfermeiros, gráficos, entre outros.

O advogado mineiro recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília em 2022. Autor da proposta de homenagem a Pelucio, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) disse que o jurista foi perseguido durante a ditadura militar em função das atividades sindicais e do posicionamento político contra o regime. O parlamentar citou que Pelucio foi processado, preso “de forma arbitrária e barbaramente torturado”.

O velório ocorre nesta sexta-feira (3/10), das 9h às 11h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança. A cremação será às 11h15.

