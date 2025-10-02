02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Morre advogado e militante José Oscar Pelucio Pereira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
morre-advogado-e-militante-jose-oscar-pelucio-pereira

O advogado e militante contra a ditadura militar José Oscar Pelucio Pereira morreu, nessa quarta-feira (1º/10), aos 96 anos.

Pelucio atuou como procurador da Superintendência da Reforma Agrária, durante os governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Ele advogou, no Distrito Federal, para sindicatos de profissionais da construção civil, de bancários, servidores da Novacap, rodoviários, enfermeiros, gráficos, entre outros.

O advogado mineiro recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília em 2022. Autor da proposta de homenagem a Pelucio, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) disse que o jurista foi perseguido durante a ditadura militar em função das atividades sindicais e do posicionamento político contra o regime. O parlamentar citou que Pelucio foi processado, preso “de forma arbitrária e barbaramente torturado”.

O velório ocorre nesta sexta-feira (3/10), das 9h às 11h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança. A cremação será às 11h15.

Morre advogado e militante José Oscar Pelúcio

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost