18/10/2025
Escrito por Metrópoles
morre-aos-48-anos-sam-rivers,-baixista-do-limp-bizkit

Uma das figuras mais influentes do nu metal, Sam Rivers, baixista e fundador da banda Limp Bizkit, morreu neste sábado (18/10). A informação foi divulgada pela própria banda nas redes sociais.

Sem dar detalhes, a banda lamentou a morte do integrante.

“Sam Rivers não era apenas nosso baixista — ele era pura magia. O pulso por trás de cada canção, a calma em meio ao caos, a alma no som”, divulgou a banda.

Rivers nasceu na Flórida, nos Estados Unidos, e fazia parte do Limp Bizkit desde 1994, ao lado de Fred Durst, Wes Borland, John Otto e DJ Lethal. O nu metal é um subgênero do metal que mistura elementos de outros estilos musicais.

 

A banda foi formada em meados dos anos 1990, em Jacksonville, na Flórida, e ficou conhecida por sucessos como Break Stuff, Rollin’ e Take a Look Around.

“Desde a primeira nota que tocamos juntos, Sam trouxe uma luz e um ritmo que jamais poderão ser substituídos. Seu talento era natural, sua presença inesquecível, e seu coração, imenso”, escreveu a banda nas redes sociais.

Rivers enfrentava complicações de saúde decorrentes de uma doença hepática causada pelo consumo excessivo de álcool. Em razão disso, precisou se afastar da banda por um período.

