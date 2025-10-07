07/10/2025
Universo POP
Morre aos 84 anos José de Paiva Netto, diretor-presidente da LBV

Educador, jornalista e fundador do Templo da Boa Vontade deixa legado humanitário

Morreu nesta terça-feira (7/10), aos 84 anos, José de Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV) e fundador do Templo da Boa Vontade. Paiva Netto também era jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro.

A morte foi confirmada pela LBV por meio de nota oficial, que prestou homenagem ao líder: “Graças à sua capacidade empreendedora, consolidou a LBV como um dos maiores movimentos humanitários do planeta, que atende diariamente milhares de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, tornando a instituição referência em educação, assistência social, atuação humanitária e comunicação social e educativa”.

Educador, jornalista e fundador do Templo da Boa Vontade deixa legado humanitário/Foto: Reprodução

A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente pela família do jornalista. Paiva Netto estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, antes de falecer.

A LBV foi fundada em 1950 pelo jornalista Alziro Zarur e, nos últimos 54 anos, esteve sob a liderança de Paiva Netto. Seu trabalho à frente da instituição foi reconhecido internacionalmente, incluindo menção pela Organização das Nações Unidas (ONU).

As últimas homenagens ao educador ocorrerão nesta quarta-feira (8/10), em São Paulo, em cerimônia aberta ao público. O local exato será divulgado em breve pela organização.

