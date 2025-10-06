Morre aos 84 anos Seu Gonzaga, um dos moradores mais antigos do rio Caeté

Faleceu na manhã desta segunda-feira (6), em Sena Madureira, por causas naturais, o aposentado e ex-seringueiro Francisco Pereira de Moura, 84 anos, conhecido popularmente como seu “Gonzaga”. Oriundo de família tradicional, ele morava na colocação volta grande, rio Caeté. Por sinal, um dos moradores mais antigos do referido rio.

Aguerrido, seu Gonzaga sempre defendia os ribeirinhos durante reuniões com o ICMbio, Ibama e demais setores. “Trata-se de uma grande perda. Seu Gonzaga era uma referência no rio Caeté e exemplo de um bom pai de família, sempre dedicado ao trabalho. Que Deus conforte os filhos e todos os seus familiares nesse momento”, comentou o ex-prefeito Jairo Cassiano.

Segundo informações, seu corpo será velado em uma capela que fica localizada no bairro Bom Sucesso. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado.