06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Morre aos 84 anos Seu Gonzaga, um dos moradores mais antigos do rio Caeté

Oriundo de família tradicional, ele morava na colocação volta grande, rio Caeté. Por sinal, um dos moradores mais antigos do referido rio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Faleceu na manhã desta segunda-feira (6), em Sena Madureira, por causas naturais, o aposentado e ex-seringueiro Francisco Pereira de Moura, 84 anos, conhecido popularmente como seu “Gonzaga”. Oriundo de família tradicional, ele morava na colocação volta grande, rio Caeté. Por sinal, um dos moradores mais antigos do referido rio.

O horário do sepultamento ainda não foi divulgado/Reprodução

Aguerrido, seu Gonzaga sempre defendia os ribeirinhos durante reuniões com o ICMbio, Ibama e demais setores. “Trata-se de uma grande perda. Seu Gonzaga era uma referência no rio Caeté e exemplo de um bom pai de família, sempre dedicado ao trabalho. Que Deus conforte os filhos e todos os seus familiares nesse momento”, comentou o ex-prefeito Jairo Cassiano.

Segundo informações, seu corpo será velado em uma capela que fica localizada no bairro Bom Sucesso. O horário do sepultamento ainda não foi divulgado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost