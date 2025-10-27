Morre bebê que foi resgatado vivo momentos antes do enterro em Rio Branco

27/10/2025
Morreu na madrugada desta segunda-feira (27) o recém-nascido José Pedro, que voltou a apresentar sinais vitais depois de ter sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. A informação foi confirmada por profissionais do Hospital da Criança, onde o bebê estava internado na UTI neonatal.

Durante a madrugada desta segunda, o quadro clínico de José Pedro se agravou | Foto: Reprodução

José Pedro nasceu prematuro, com apenas 24 semanas de gestação e pesando cerca de 520 gramas. Após ser dado como morto na última sexta-feira (24), ele foi resgatado ainda com vida pelos familiares, momentos antes do enterro, no Cemitério Morada da Paz. A família percebeu que o bebê se mexia dentro do caixão e o levou de volta à maternidade, onde foi reanimado e estabilizado por uma equipe médica.

Desde então, o recém-nascido vinha recebendo cuidados intensivos na UTI neonatal. A neonatologista Mariana Colodetti explicou, durante coletiva no sábado (25), que o caso era extremamente delicado devido à prematuridade. “Ele foi aquecido, estabilizado e colocado sob ventilação mecânica. Era um bebê grave, mas estável”, relatou a médica.

No domingo (26), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que o estado de saúde do bebê permanecia grave, mas apresentava melhora respiratória. Uma vaga chegou a ser garantida para transferência ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, onde ele continuaria o tratamento intensivo.

Entretanto, a viagem nunca chegou a ocorrer. Durante a madrugada desta segunda, o quadro clínico de José Pedro se agravou e ele não resistiu.

