Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos

Autoridades investigam a causa da morte; exames toxicológicos foram solicitados e ainda aguardam resultado

O influenciador digital Ben Bader, conhecido por produzir conteúdos sobre finanças e estilo de vida nas redes sociais, morreu aos 25 anos na última quinta-feira (23/10). A informação foi confirmada pela namorada do criador de conteúdo, Reem, por meio das redes sociais.

Segundo a revista US Weekly, a causa da morte ainda está sob investigação. As autoridades norte-americanas solicitaram exames toxicológicos, e os resultados permanecem pendentes.

Quem era Ben Bader

Natural dos Estados Unidos e residente em Miami (Flórida), Ben era uma das vozes jovens mais promissoras do setor financeiro nas redes sociais. Ele acumulava mais de 200 mil seguidores somando suas contas no TikTok, Instagram e X (antigo Twitter).

Além de vídeos curtos com dicas de economia e investimentos, Ben também mantinha uma newsletter voltada à educação financeira e chegou a oferecer aulas de coaching para ajudar seguidores a administrarem melhor suas finanças.

O influenciador havia completado 25 anos em 22 de setembro, comemorando o aniversário com amigos. Em sua última publicação, escreveu:

“Tudo que eu quero no meu aniversário é mais de tudo.”

Homenagem

Nas redes sociais, Reem prestou uma emocionante homenagem, afirmando que o criador de conteúdo era “a pessoa mais gentil, atenciosa e generosa” que conheceu.

“Ele realmente amava cada pessoa que conhecia e era muito positivo o tempo todo”, disse a namorada.

Ela também compartilhou um vídeo que pode ter sido o último gravado por Ben, em que ele encorajava os seguidores a se comprometerem com seus negócios e sonhos.

Fonte: US Weekly / Daily Mail / People
