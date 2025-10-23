23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

Morre Dave Ball, referência da música eletrônica, aos 66 anos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Morreu aos 66 anos o tecladista Dave Ball, que formava a dupla Soft Cell ao lado do vocalista Marc Almond, nessa quarta-feira (22/10). Segundo a nota publicada nas redes sociais do artista, ele morreu dormindo em casa, localizada em Londres.

3 imagensDave Ball e Marc Almond durante show no C6 Fest em São PauloDave Ball e Marc AlmondFechar modal.1 de 3

Dave Ball

Roberto Ricciuti/Redferns2 de 3

Dave Ball e Marc Almond durante show no C6 Fest em São Paulo

Mauricio Santana/Getty Images3 de 3

Dave Ball e Marc Almond

Steve Rapport/Getty Images

Dave e o parceiro, Marc, foram referência na música eletrônica e no synth-pop. O músico também foi um dos nomes essenciais na popularização do pop britânico no início dos anos 1980.

Almond fez um tributo para o amigo e colega de banda, descrevendo o artista como um “gênio musical maravilhosamente brilhante”.

Leia também

A última apresentação da dupla ocorreu há apenas duas semanas, durante o Rewind Festival, na cidade britânica de Henley-on-Thames. O show contou com a presença de mais de 20 mil fãs.

No ano passado, os dois passaram pela primeira vez no Brasil, para um show no C6 Fest.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Dave Ball (@daveballelectro)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost