Morre Dave Ball, referência da música eletrônica, aos 66 anos

Morreu aos 66 anos o tecladista Dave Ball, que formava a dupla Soft Cell ao lado do vocalista Marc Almond, nessa quarta-feira (22/10). Segundo a nota publicada nas redes sociais do artista, ele morreu dormindo em casa, localizada em Londres.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Dave Ball

Roberto Ricciuti/Redferns 2 de 3

Dave Ball e Marc Almond durante show no C6 Fest em São Paulo

Mauricio Santana/Getty Images 3 de 3

Dave Ball e Marc Almond

Steve Rapport/Getty Images

Dave e o parceiro, Marc, foram referência na música eletrônica e no synth-pop. O músico também foi um dos nomes essenciais na popularização do pop britânico no início dos anos 1980.

Almond fez um tributo para o amigo e colega de banda, descrevendo o artista como um “gênio musical maravilhosamente brilhante”.

Leia também

A última apresentação da dupla ocorreu há apenas duas semanas, durante o Rewind Festival, na cidade britânica de Henley-on-Thames. O show contou com a presença de mais de 20 mil fãs.

No ano passado, os dois passaram pela primeira vez no Brasil, para um show no C6 Fest.