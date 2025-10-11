morre-diane-keaton,-atriz-vencedora-do-oscar,-aos-79-anos

A atriz norte-americana Diane Keaton morreu neste sábado (11/10) aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi revelada pela revista People. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A atriz iniciou a carreira no teatro antes de começar a fazer sucesso no cinema. Ela estreou nas telonas como figurante no filme “As Mil Faces do Amor”, de 1970.

Keaton ficou conhecida por dar vida a Kay Adams-Corleone no clássico “O Poderoso Chefão” (1972). Depois, participou das sequências “O Poderoso Chefão Parte II” (1974) e “O Poderoso Chefão Parte III” (1990).

Atriz Diane Keaton

Atriz Diane Keaton

Jack Nicholson e Diane Keaton em ‘Alguém tem que ceder’, de 2003

Atriz Diane Keaton

Ao longo da carreira, a atriz também fez colaborações com o diretor Woody Allen, o que rendeu a ela o Oscar de Melhor Atriz em 1977 por sua atuação em “Annie Hall” (em português, “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”). Ela foi indicada novamente na premiação em 1981, pelo papel de Louise Bryant em “Reds”.

A norte-americana também estrelou, ao lado do ator Steve Martin, a comédia de 1991 “O Pai da Noiva”, que rendeu a sequência “O Pai da Noiva Parte II” de 1995.

Ela nasceu em Los Angeles em 1946, e era a mais velha de quatro irmãos.

Diane deixa dois filhos, Dexter e Duke, adotados em 1996 e 2001, respectivamente.