Morre dona Raimunda Euri Figueiredo, avó do vereador Samir Bestene, em Rio Branco

Faleceu neste sábado (4) dona Raimunda Euri Gomes Figueiredo, avó do vereador Samir Bestene e mãe de Fátima Bestene. A notícia da morte foi confirmada pelo próprio vereador nas redes sociais.

Em uma publicação, Samir compartilhou uma foto ao lado da avó e prestou homenagem, destacando o carinho e os ensinamentos deixados por ela. “Minha avó, minha madrinha, partiu… Que Deus a receba de braços abertos, e que Maria, com todo amor de mãe, também a acolha. Seus ensinamentos, seu carinho e sua força ficarão para sempre em nossa família. A saudade já é imensa, mas o amor será eterno. Descanse em paz”, escreveu o vereador.

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, também lamentou a perda e manifestou solidariedade à família. “É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento da dona Raimunda Euri, mãe da minha tia Fátima. Neste momento me solidarizo com a família e amigos, desejando que encontrem força e conforto para atravessar essa perda irreparável”, disse em nota.

Dona Raimunda era uma figura querida entre familiares e conhecidos, lembrada pelo amor à família e pelos valores que transmitiu ao longo da vida. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.