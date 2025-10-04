04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Morre dona Raimunda Euri Figueiredo, avó do vereador Samir Bestene, em Rio Branco

Dona Raimunda era uma figura querida entre familiares e conhecidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Faleceu neste sábado (4) dona Raimunda Euri Gomes Figueiredo, avó do vereador Samir Bestene e mãe de Fátima Bestene. A notícia da morte foi confirmada pelo próprio vereador nas redes sociais.

Dona Raimunda faleceu neste sábado | Foto: Reprodução

Em uma publicação, Samir compartilhou uma foto ao lado da avó e prestou homenagem, destacando o carinho e os ensinamentos deixados por ela. “Minha avó, minha madrinha, partiu… Que Deus a receba de braços abertos, e que Maria, com todo amor de mãe, também a acolha. Seus ensinamentos, seu carinho e sua força ficarão para sempre em nossa família. A saudade já é imensa, mas o amor será eterno. Descanse em paz”, escreveu o vereador.

O vereador comunicou a morte em suas redes sociais | Foto: Reprodução

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, também lamentou a perda e manifestou solidariedade à família. “É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento da dona Raimunda Euri, mãe da minha tia Fátima. Neste momento me solidarizo com a família e amigos, desejando que encontrem força e conforto para atravessar essa perda irreparável”, disse em nota.

Dona Raimunda era uma figura querida entre familiares e conhecidos, lembrada pelo amor à família e pelos valores que transmitiu ao longo da vida. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost