03/10/2025
Morre filha caçula de Mané Garrincha aos 44 anos, vítima de insuficiência cardíaca

Filha caçula do craque Mané Garrincha, Lívia dos Santos, a MC Pink, morreu na última quinta-feira (2/10), aos 44 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca. Ela morava em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela filha dela que fez uma homenagem nas redes sociais. “Te amo muito, mãe, minha estrelinha mais linda”, escreveu a jovem, em publicação na página Bangu Notícias, no Instagram.

Lívia era uma dos 14 filhos do ídolo da Seleção Brasileira, que faleceu em 1983, aos 49 anos. Ela foi fruto do relacionamento do craque com Vandérleia de Oliveira Vieira.

Reprodução/Instagram/@bangunoticias
Lívia dos Santos era uma dos 14 filhos de GarrinchaReprodução/Instagram/@bangunoticias
Reprodução/Fundação Cultural Palmares
Garrincha foi o maior astro do futebol brasileiro de todos os temposReprodução/Fundação Cultural Palmares
Reprodução/Domínio Público via Wikimedia Commons
Mané Garrincha com a camisa da Seleção BrasileiraReprodução/Domínio Público via Wikimedia Commons
Reprodução/Pinterest
Mané Garrincha também foi jogador do CorinthiansReprodução/Pinterest

Aos 14 anos, Lívia iniciou carreira musical sob o nome artístico de MC Pink, chegando a gravar o Rap do Garrincha em homenagem ao pai. Mais tarde, deixou a música para se dedicar ao esporte. Jogou nas categorias de base do Vasco, mas não seguiu no futebol profissional.

Mané Garrincha disputou 60 partidas pela Seleção Brasileira entre 1955 e 1966, com 52 vitórias, sete empates e apenas uma derrota — contra a Hungria, na Copa de 1966. Nesse período, marcou 12 gols.

Reconhecido como um dos maiores dribladores da história, Garrincha nunca perdeu uma partida oficial atuando ao lado de Pelé. Sua trajetória pela Seleção ficou marcada por atuações memoráveis, títulos continentais e pelas duas conquistas de Copas do Mundo.

