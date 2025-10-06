06/10/2025
Morre filho de Falcon, ex-presidente da Portela, em grave acidente de moto no RJ

Escrito por Portal Leo Dias
Daniel Guimarães Vieira Souza, de 25 anos, filho de Marcos Falcon, ex-presidente da Portela assassinado a tiros em 2016, morreu no último fim de semana. Ele sofreu um grave acidente de moto na Estrada Intendente Magalhães, Vila Valqueire, sudoeste do Rio de Janeiro. As informações são da Realengo TV.

Testemunhas relataram que o militar dirigia pela via quando perdeu o controle da motocicleta e acabou atingindo um pedestre que atravessava, identificado como Luiz Antônio Maffioli da Silva, de 60 anos, que também faleceu. A moto parou a alguns metros de distância.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. Conhecido como Guima, Daniel era terceiro-sargento e atuava no 27º Batalhão de Paraquedistas.

Após o acidente fatal, a arma dele, uma pistola Glock 9mm, foi furtada. O caso está sendo investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes) e agentes buscam câmeras de segurança para apurar as circunstâncias do acidente.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na localização da arma deve entrar em contato com o Disque-Denúncia (2253-1177). O sigilo é garantido, e não é necessário se identificar.

