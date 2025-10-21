Morre fisiculturista Kadu Santos, atleta que conquistou 11 títulos

O mundo do fisiculturismo brasileiro está de luto. Morreu nesta segunda-feira (20) o atleta Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido como Kadu Santos, aos 31 anos. A informação foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Natural de Novo Hamburgo (RS), Kadu era um dos nomes mais respeitados do fisiculturismo gaúcho. Em sua trajetória, acumulou 11 títulos oficiais e foi bicampeão geral do Muscle Contest, uma das competições mais prestigiadas da modalidade no país.

Nas redes sociais, onde reunia mais de 12 mil seguidores, Kadu compartilhava sua rotina intensa de treinos, a preparação para campeonatos e dicas de alimentação. Além de atleta, atuava como treinador e consultor online, ajudando outros competidores a alcançarem destaque no esporte.

A notícia da morte causou grande comoção entre colegas e fãs do fisiculturista. Em uma publicação emocionada, o pai do atleta, Amauri Santos, lamentou a perda: “O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado.”

O corpo de Kadu está sendo velado nesta terça-feira (21) em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, até as 16h. O sepultamento acontece em seguida, no mesmo município. Na imagem que acompanha as homenagens, Kadu aparece exibindo a forma física que o consagrou como um dos principais nomes do fisiculturismo gaúcho — símbolo de disciplina, dedicação e paixão pelo esporte.