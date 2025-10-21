21/10/2025
Morre fisiculturista Kadu Santos, atleta que conquistou 11 títulos

O mundo do fisiculturismo brasileiro está de luto. Morreu nesta segunda-feira (20) o atleta Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido como Kadu Santos, aos 31 anos. A informação foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Natural de Novo Hamburgo (RS), Kadu era um dos nomes mais respeitados do fisiculturismo gaúcho. Em sua trajetória, acumulou 11 títulos oficiais e foi bicampeão geral do Muscle Contest, uma das competições mais prestigiadas da modalidade no país.

Família e fãs lamentam morte precoce do atleta, que conquistou destaque nacional/Foto: Reprodução

Nas redes sociais, onde reunia mais de 12 mil seguidores, Kadu compartilhava sua rotina intensa de treinos, a preparação para campeonatos e dicas de alimentação. Além de atleta, atuava como treinador e consultor online, ajudando outros competidores a alcançarem destaque no esporte.

A notícia da morte causou grande comoção entre colegas e fãs do fisiculturista. Em uma publicação emocionada, o pai do atleta, Amauri Santos, lamentou a perda: “O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado.”

O corpo de Kadu está sendo velado nesta terça-feira (21) em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, até as 16h. O sepultamento acontece em seguida, no mesmo município. Na imagem que acompanha as homenagens, Kadu aparece exibindo a forma física que o consagrou como um dos principais nomes do fisiculturismo gaúcho — símbolo de disciplina, dedicação e paixão pelo esporte.

