Morre homem agredido por segurança de adega em Guarulhos

Um homem, de 36 anos, morreu na última sexta-feira (24/10), quatro dias após ter sido agredido com um soco pelo segurança de uma adega de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com investigações da Polícia Civil. Paulo Vinícius dos Santos estava internado no Hospital Salvalus e não resistiu a uma hemorragia no crânio.

Câmeras de segurança registraram o momento em que duas pessoas aparecem segurando os braços e as pernas da vítima, já desacordada. Na gravação, é possível ver Paulo sendo levado até uma garagem ao lado do estabelecimento, onde é deixado do lado de um cone de trânsito, por volta das 2h48 do último dia 20.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o 1º Distrito Policial de Guarulhos analisa as imagens para tentar entender a dinâmica dos acontecimentos e faz diligências para identificar os envolvidos. Até o momento, não há informações sobre o que teria dado origem às agressões.

