Morre homem que teve mal súbito e bateu carro enquanto dirigia em via de Rio Branco

João Lindemberg Castro do Nascimento, de 42 anos, morreu na noite desta quinta-feira (23) no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele sofreu um acidente após ter um mal súbito enquanto dirigia pela BR-364, nas proximidades do Via Verde Shopping, na tarde da quarta-feira (22).

João perdeu a consciência ao volante de um veículo Ônix branco, que acabou colidindo contra o guard rail da rodovia. Ele já tinha histórico de problemas cardíacos e fazia uso de medicamentos para cardiopatia.

Após a colisão, ele foi socorrido por um residente de medicina que passava pelo local. Com a ajuda de outras pessoas, conseguiram quebrar um dos vidros do carro e retirar João, iniciando manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas realizaram a intubação e deram continuidade ao atendimento, conseguindo estabilizar o motorista por alguns momentos antes de levá-lo em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro. Apesar de todos os esforços médicos, ele não resistiu e veio a óbito na noite seguinte.