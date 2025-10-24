24/10/2025
Morre homem que teve mal súbito e bateu carro enquanto dirigia em via de Rio Branco

João perdeu a consciência ao volante de um veículo Ônix branco, que acabou colidindo contra o guard rail da rodovia

João Lindemberg Castro do Nascimento, de 42 anos, morreu na noite desta quinta-feira (23) no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele sofreu um acidente após ter um mal súbito enquanto dirigia pela BR-364, nas proximidades do Via Verde Shopping, na tarde da quarta-feira (22).

Ele estava internado em estado grave no Pronto-Socorro de Rio Branco | Foto: ContilNet

João perdeu a consciência ao volante de um veículo Ônix branco, que acabou colidindo contra o guard rail da rodovia. Ele já tinha histórico de problemas cardíacos e fazia uso de medicamentos para cardiopatia.

Após a colisão, ele foi socorrido por um residente de medicina que passava pelo local. Com a ajuda de outras pessoas, conseguiram quebrar um dos vidros do carro e retirar João, iniciando manobras de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

SAIBA MAIS: Condutor que teve mal súbito ao volante continua em estado gravíssimo no PS de Rio Branco

Os socorristas realizaram a intubação e deram continuidade ao atendimento, conseguindo estabilizar o motorista por alguns momentos antes de levá-lo em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro. Apesar de todos os esforços médicos, ele não resistiu e veio a óbito na noite seguinte.

