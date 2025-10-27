Morre José Manuel Ochotorena, ex-goleiro histórico do futebol espanhol

Morreu nesta segunda-feira (27/10), o ex-goleiro José Manuel Ochotorena, aos 64 anos. O ex-jogador atuou apenas pelo futebol espanhol, mas seguiu carreira como treinador de goleiros após anúncio da aposentadoria.

O clube de formação do ex-goleiro foi o Real Madrid. Nas redes sociais, o time merengue lamentou o falecimento de Ochotorena. Confira:

Ochotorena atuou pelo Valência durante quase vinte anos, e passou pelas duas funções durante vinte anos, entre 2007 e 2025. Além da passagem pela equipe, o ex-goleiro também foi treinador da posição em duas oportunidades: entre 1994-2004 e 2008-2021, época vitoriosa em que venceu dois europeus, além da Copa do Mundo.

Ochotorena treinou goleiros históricos da Espanha

O ex-goleiro atuou por 20 anos no Valência

Ochotorena faleceu aos 64 anos

Ochotorena foi campeão da Champions League

Também atuou como treinador de goleiros

O Valência, time que atuou por quase duas décadas, postou um vídeo com imagens de sua passagem pela equipe.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Valencia CF (@valenciacf)

Os títulos importantes seguiram o rumo de Ochotorena quando decidiu sair pela primeira vez e ir para o Liverpool, na Inglaterra. No novo país, assumiu também a função de preparador de goleiros entre 2004-2007 e conquistou Champions League e FA Cup.