Morre José Manuel Ochotorena, ex-goleiro histórico do futebol espanhol

Morreu nesta segunda-feira (27/10), o ex-goleiro José Manuel Ochotorena, aos 64 anos. O ex-jogador atuou apenas pelo futebol espanhol, mas seguiu carreira como treinador de goleiros após anúncio da aposentadoria.
O clube de formação do ex-goleiro foi o Real Madrid. Nas redes sociais, o time merengue lamentou o falecimento de Ochotorena. Confira:
Comunicado oficial: fallecimiento de José Manuel Ochotorena.
https://t.co/8MroA1ivqm pic.twitter.com/ET3yYCvOmY
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 27, 2025
Ochotorena atuou pelo Valência durante quase vinte anos, e passou pelas duas funções durante vinte anos, entre 2007 e 2025. Além da passagem pela equipe, o ex-goleiro também foi treinador da posição em duas oportunidades: entre 1994-2004 e 2008-2021, época vitoriosa em que venceu dois europeus, além da Copa do Mundo.
O Valência, time que atuou por quase duas décadas, postou um vídeo com imagens de sua passagem pela equipe. Confira:
Os títulos importantes seguiram o rumo de Ochotorena quando decidiu sair pela primeira vez e ir para o Liverpool, na Inglaterra. No novo país, assumiu também a função de preparador de goleiros entre 2004-2007 e conquistou Champions League e FA Cup.