03/10/2025
Morre Lívia dos Santos, filha caçula de Garrincha, aos 44 anos

Lívia dos Santos, filha caçula de Garrincha, morreu na última terça-feira (30/9), aos 44 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Ela morava em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O eterno craque da Seleção Brasileira, que morreu em 1983, aos 49 anos, teve quatorze filhos, entre esses, Lívia. Ela nasceu do relacionamento de Garrincha com Vandérleia de Oliveira Vieira.

Ainda na adolescência, aos 14 anos, a mulher iniciou carreira musical e adotou MC Pink como nome artístico. Nesse período, gravou o Rap do Garrincha em homenagem ao pai. Pouco tempo depois, decidiu se afastar da música para tentar a vida no esporte, atuando nas categorias de base do Vasco. Apesar da experiência, não seguiu no futebol profissional.

A homenagem ao pai foi um dos grandes sucessos da carreira da cantora. Veja:

