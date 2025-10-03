03/10/2025
Morre menino que foi atropelado enquanto brincava de bola no litoral

O menino de 10 anos que foi atropelado enquanto brincava com bola numa rua de Bertioga, no litoral de São Paulo, no último sábado (27/9), e estava internado em estado grave morreu na noite dessa quinta-feira (2/10).

Segundo informações da Polícia Civil, o atropelamento ocorreu na Rua Doutor Linconln Bolivar Neve. Imagens de uma câmera de segurança do bairro mostraram o garoto brincando com outra criança quando a bola escapou. A vítima corre atrás dela e acaba atingida por um carro.

O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro e o menino só foi socorrido após o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bertioga, mas transferido posteriormente ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande.

O estado do menino era considerado grave e ele chegou a ficar em coma. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que ele recebeu todos os cuidados médicos necessários, mas “devido à gravidade dos ferimentos, veio a falecer na noite dessa quinta (2/10)”.

O caso, que segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), havia sido registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, foi alterado para homicídio culposo. O suspeito se apresentou à polícia e seu veículo foi periciado.

