Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, aos 69 anos

O argentino Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, morreu nesta quarta-feira (8/10), aos 69 anos. O veterano, que lutava contra um câncer, estava em tratamento domiciliar devido a condição. Ele já havia sido afastado no final de setembro de sua posição à frente da equipe de Buenos Aires, capital da Argentina.

A notícia foi confirmada pelo próprio clube, que lamentou: O Club Atlético Boca Juniors anuncia com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca indelével em nossa instituição e sempre será um exemplo de alegria, cordialidade e esforço. Acompanhamos sua família e entes queridos neste momento de luto. Adeus, querido Miguel”.

De acordo com o jornal argentino Clarín, um dos mais tradicionais do país, Russo morreu “cercado pelo amor da família e em sua casa, como ele decidiu”. Ainda segundo o veículo, as complicações decorrentes ao câncer foram a causa da morte. Ele venceu o câncer de próstata em 2017, mas a doença retornou.

A última vez do técnico na beira do gramado foi em 21 de setembro, no empate por 2 a 2 com o Central Córdoba, em La Bombonera. Ele foi afastado por conta dos problemas de saúde e não participou das partidas contra o Defensa y Justicia e Newell’s Old Boys. O último ciclo, iniciado em maio, foi o terceiro dele no clube. Ele comandou o elenco campeão da Libertadores de 2017 e teve outra passagem entre 2020 e 2021.

O jogo do Boca Juniors contra o Barracas Central, que seria disputado no sábado (11/10), pelo Torneo Clausura do Campeonato Argentino, foi adiado pela Liga de Futebol Profissional por conta do falecimento de Miguel Ángel. De acordo com a imprensa local, o velório do treinador será realizado em La Bombonera, estádio do Boca Juniors.