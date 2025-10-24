24/10/2025
Morre mulher atacada por companheiro com golpes de picareta na cabeça

A mulher atacada com golpes de picareta, desferidos pelo próprio companheiro, nesta sexta-feira (24/10), não resistiu aos ferimentos e morreu, no início desta noite, no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Camila Rejaine de Araújo Cavalcante tinha 50 anos e vivia uma relação conturbada com Agnaldo Nunes da Mota, 50. O homem foi preso em flagrante, arrastando o corpo da mulher, na tentativa de encobrir o crime.

Em outubro do ano passado, Agnaldo já havia desferido um golpe de facão no tórax de Camila. Ele chegou a ser preso, em março de 2025, mas acabou solto. Nesta sexta, o agressor atacou novamente a vítima, desta vez fatalmente.

O crime foi cometido na residência do casal. De acordo com o policial que conduziu a ocorrência, a equipe foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor arrastando a mulher para fora do portão da casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava intenso sangramento na região da cabeça. Camila já se encontrava em parada cardiorrespiratória e foi levada às pressas para o Hospital de Base, em estado gravíssimo.

Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil relatou que estava na casa no momento da agressão. Ele afirmou que Agnaldo iniciou uma discussão com a mulher por causa de um telefone celular, e, repentinamente, pegou uma picareta e desferiu dois golpes violentos contra a cabeça da companheira.

“Tentei impedir a agressão, mas ele me ameaçou com um facão. Depois quis que eu o ajudasse a jogar a mulher em uma cachoeira”, contou a testemunha, visivelmente abalada. A testemunha ainda afirmou que, na noite anterior (23/10), Agnaldo já havia dito que mataria a companheira após uma discussão.

