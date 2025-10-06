Morre o ator David José, primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo

06/10/2025
Escrito por Metrópoles
morre-o-ator-david-jose,-primeiro-pedrinho-do-sitio-do-picapau-amarelo

David José Lessa Mattos Silva, ator, jornalista, historiador e escritor, morreu nesta segunda-feira (6/10), aos 83 anos, em São Paulo. Na televisão, o artista foi responsável por dar vida ao primeiro Pedrinho da adaptação de O Sítio do Picapau Amarelo (1955-1959), na TV Tupi.

A morte de Lessa foi causada por uma doença pulmonar progressiva, com a qual o artista foi diagnosticado em 2017.

5 imagensAos 13 anos, David José Lessa Mattos foi o primeiro ator a dar vida ao personagem Pedrinho, do Sitio do Picapau AmareloDavid José Lessa Mattos e a atriz Irene Ravache, que interpretavam par romântico na novela O ProfetaCena de O Sitio do Picapau Amarelo (1955-1959), da TV TupiDavid José Lessa Mattos, primeiro Pedrinho de O Sitio do Picapau Amarelo, morre aos 83 anos em São PauloFechar modal.1 de 5

David José Lessa Mattos, ator, historiador e escritor

Reprodução2 de 5

Aos 13 anos, David José Lessa Mattos foi o primeiro ator a dar vida ao personagem Pedrinho, do Sitio do Picapau Amarelo

Reprodução/TV Tupi3 de 5

David José Lessa Mattos e a atriz Irene Ravache, que interpretavam par romântico na novela O Profeta

Reprodução/TV Tupi4 de 5

Cena de O Sitio do Picapau Amarelo (1955-1959), da TV Tupi

Reprodução/TV Tupi5 de 5

David José Lessa Mattos, primeiro Pedrinho de O Sitio do Picapau Amarelo, morre aos 83 anos em São Paulo

Reprodução

A sua época, David José foi um dos atores mais novos a começar a carreira na televisão. Com apenas 12 anos, em 1954, foi aluno do Teatro Escola de São Paulo (TESP) e, no ano seguinte,  já estava nas telinhas como o querido personagem da obra de Monteiro Lobato.

Além da TV, ele também dedicou a vida ao teatro e à academia. Formado em Ciências Sociais pela USP, David José também estudou nas universidades Paris VIII e Paris X, na França.

Ao voltar para o Brasil, lançou o livro O espetáculo da Cultura Paulista: Teatro e TV em São Paulo – 1940-1950, que ganhou destaque nos estudos da dramaturgia paulista.

Segundo nota divulgada à imprensa, o velório de David José será realizado nesta terça-feira (7/10), em São Paulo, a partir das 9h. O ator deixa a esposa, dois filhos e dois netos.

