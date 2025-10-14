14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Morre o jornalista Luiz Recena Grassi, em Brasília, aos 73 anos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
morre-o-jornalista-luiz-recena-grassi,-em-brasilia,-aos-73-anos

O jornalista Luiz Recena Grassi de 73 anos morreu nesta terça-feira (14/10), em Brasília. Recena enfrentava problemas de saúde e estava sob cuidados médicos nas últimas semanas.

Leia também

Luiz era gaúcho formado na primeira turma de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A paixão por notícias e palavras o fizeram se aventurar pelo mundo.

Da Razão de Santa Maria, o primeiro jornal em que trabalhou antes mesmo da formatura, voou direto para Brasília onde atou na Gazeta Mercantil, O Globo, Jornal de Brasília, Correio Braziliense, Radiobras, EBN e EBC.

Sua atuação não se limitou ao Brasil. No México, deu aula de redação em uma faculdade. Na extinta União Soviética, trabalhou na agência de notícias TASS e escreveu sobre a Perestroika e a queda do regime para jornais do Brasil e de Portugal, além de rádios brasileiras e alemãs.

Em Paris, foi correspondente do Correio Braziliense. Depois passou quatro anos em Portugal e voltou para Brasília.

Ele também era escritor e lançou o livro “Baco” — em busca da pizza perfeita, que narra a história dos 10 anos do restaurante, em 2009. Outra obra foi “Rússia Condenada”, a primeira guerra mundial com alta tecnologia, resultado do período como correspondente no exterior.

Luiz Recena Grassi deixa a esposa e jornalista Rozane Oliveira e dois filhos: Jaime Recena e o jornalista Diego Recena.

As informações sobre o velório e o sepultamento dele ainda não foram divulgadas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost