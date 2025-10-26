Morre Vanessa Rios, ex-vocalista de Capim com Mel e Kitara

Morreu no Recife, aos 42 anos, a cantora de brega e forró Vanessa Rios, ex-vocalista de bandas como Kitara, Capim Com Mel e Forró do Muído. A informação foi confirmada, neste domingo (26), pelo grupo Capim com Mel.
Segundo a banda de forró, a artista estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, na Zona Norte da cidade, onde se tratava de um câncer pulmonar. Ela faleceu na noite do sábado (25).
Vanessa deixa uma filha de 16 anos. O velório de Vanessa Rios está marcado para a terça-feira (28), a partir das 10h, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes.
A cantora cresceu em Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Em 2014, participou do concurso promovido pela TV Globo e foi escolhida como vocalista da banda Kitara.
Em abril deste ano, ela relembrou a participação no concurso, em uma entrevista para o especial de 60 anos da TV Globo exibido pelo NE1.
“Voltou, assim, o filme de quando eu ganhei, né? É muito emocionante você cantar uma música e ter a resposta do público”, disse.
Nas redes sociais, a banda Capim com Mel afirmou que agradece a Vanessa “pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado”.Em outra postagem, o vocalista da Kitara, Rodrigo Mell, também lamentou a morte da ex-companheira de banda. “Você foi uma verdadeira campeã nessa vida. Que Deus te receba em paz”, escreveu.