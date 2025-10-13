morte-de-diane-keaton-revelou-maior-arrependimento-de-al-pacino

13/10/2025
Além de interpretarem um casal em uma das maiores trilogias do cinema, Al Pacino e Diane Keaton, que faleceu no último sábado (11/10) aos 79 anos, também protagonizaram um relacionamento de 16 anos, marcado por idas e vindas.

A separação, porém, sempre foi o maior arrependimento do astro de O Poderoso Chefão. Após a morte da atriz, uma fonte próxima ao ator contou ao site Daily Mail que até hoje Al Pacino se arrepende de nunca ter levado a companheira de elenco ao altar.

“Olhando para trás, Al admite que Diane sempre foi o amor da vida dele. Eu sei que ele vai se arrepender para sempre de nunca ter feito uma última tentativa, enquanto ela ainda tinha chances”, revelou um amigo próximo do vencedor do Oscar.

O romance dos astros de Hollywood teria começado no início da década de 1970, quando eles se conheceram durante as filmagens do primeiro O Poderoso Chefão. A paixão entre os artistas seria intensa, mas marcada por vários desafios de ambos os lados.

Al Pacino e Diane Keaton nos bastidores de O Poderoso Chefão

Al Pacino e Diane Keaton

O ator Al Pacino em cena como Michael Corleone, em O Poderoso Chefão

Atriz Diane Keaton

Atriz Diane Keaton

Al Pacino revela que seu maior arrependimento foi não ter casado com Diane Keaton

Diane Keaton, que em entrevista revelou que nunca se casou para não perder a independência profissional, teria dado um ultimato a Al Pacino: “Case comigo, ou acabou”. O ator, porém, teria recusado e, desde então, eles nunca mais conversaram, mesmo morando a minutos de distância em Los Angeles.

A morte da atriz foi anunciada pela equipe nesse sábado (11/10) à revista People. A causa da morte não foi divulgada. Grandes estrelas de Hollywood, como Woody Allen, e a Academia do Oscar lamentaram a passagem da artista, que marcou a indústria.

