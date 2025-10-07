Morte de Odete em “Vale Tudo” bate recorde de audiência com número inédito desde “Terra e Paixão”

A segunda-feira (6) foi de festa na Globo. O remake de “Vale Tudo” viveu sua noite mais quente até agora, com o aguardado assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) mexendo com o país e devolvendo à faixa das nove um patamar de audiência que há tempos não se via.

Em São Paulo, o capítulo marcou 31 pontos e 50% de participação, o melhor desempenho de uma novela das nove desde o fim de “Terra e Paixão”, em janeiro de 2024. Já no Rio de Janeiro, o público foi ainda maior: 38 pontos com 56% de participação, resultado que não aparecia desde a final de “Pantanal”, em 2022.

Nas redes, o fenômeno foi imediato. A hashtag #ValeTudo disparou para o topo dos trending topics mundiais no X (antigo Twitter), acompanhada de uma enxurrada de menções a personagens e tramas do folhetim — “Odete”, “César”, “Celina” e “Faty” entre os mais comentados. No Google, o interesse também explodiu, com mais de 70 mil buscas relacionadas à novela ao longo da noite.

A força do capítulo reverberou em toda a grade da Globo. O “Jornal Nacional” surfou na expectativa pelo assassinato e também cravou recordes: 28 pontos com 44% de participação em São Paulo — melhor índice em mais de dois anos — e 33 pontos com 50% no Rio, o maior desde agosto de 2022.