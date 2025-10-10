10/10/2025
Morte do “Ken venezuelano” acende alerta vermelho sobre riscos dos anabolizantes

Escrito por Portal Leo Dias
morte-do-“ken-venezuelano”-acende-alerta-vermelho-sobre-riscos-dos-anabolizantes

O apresentador e modelo Emilio Sueños, conhecido como o “Ken venezuelano”, morreu aos 41 anos após confundir os primeiros sinais de um ataque cardíaco com os de um resfriado comum. Ao desmaiar e ser levado às pressas a um hospital em Guayaquil, no Equador, os médicos constataram que o coração do comunicador havia sido gravemente danificado pelo uso excessivo de testosterona.

Os anabolizantes são substâncias derivadas de hormônios como a testosterona, responsáveis pelo desenvolvimento das características masculinas e pelo aumento da massa muscular, força e energia. No entanto, o uso indiscriminado e acima dos limites seguros pode causar sérios danos ao coração e a outros órgãos vitais.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Freepik
Uso de testosterona sintética e anabolizantes pode causar insuficiência cardíaca e infertilidadeFreepik
Freepik
Uso de testosterona sintética e anabolizantes pode causar insuficiência cardíaca e infertilidadeFreepik

Entre os problemas cardíacos associados aos anabolizantes estão hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, arritmias, aterosclerose (formação de placas de gordura nas artérias) e aumento do risco de infarto ou AVC.

Em abril de 2023, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma resolução que proíbe a prescrição de esteroides e anabolizantes com finalidade estética, para ganho de massa muscular ou melhora de desempenho esportivo — tanto para atletas amadores quanto profissionais.

As chamadas “bombas”, como os anabolizantes são popularmente conhecidas, interferem diretamente no sistema cardiovascular, podendo causar:

  • Aumento da espessura do coração (hipertrofia);
  • Arritmias;
  • Insuficiência cardíaca;
  • Risco de trombose e embolia pulmonar;
  • Alterações no colesterol;
  • Aumento da pressão arterial.

Apesar dos riscos comprovados, o uso de anabolizantes cresce com a popularização do estilo de vida fitness. Dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) apontam que 3,3% da população mundial já usou anabolizantes ao longo da vida — sendo 6,4% entre os homens e 1,6% entre as mulheres.

Além do coração, os anabolizantes podem afetar diversos sistemas do corpo, provocando:

  • Acne e alterações na pele;
  • Retenção de líquidos;
  • Danos renais e hepáticos;
  • Ruptura de tendões;
  • Alterações hormonais.

Nas mulheres, os efeitos adversos mais temidos incluem engrossamento da voz, aumento de pelos com padrão masculino, clitoromegalia, atrofia mamária, amenorreia (ausência de menstruação) e esterilidade.

Nos homens, os efeitos em longo prazo podem incluir atrofia testicular, disfunção erétil, infertilidade e interrupção da produção natural de testosterona.

