24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Mortes por metanol e a inércia da ANP 

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mortes-por-metanol-e-a-inercia-da-anp 

A confirmação, a partir de investigações da Polícia Civil de São Paulo, de que o metanol que contaminou bebidas e causou mortes teve origem em postos de combustíveis deixou claro outro problema: a adulteração de álcool e gasolina. Ao mesmo tempo, escancarou a atuação tímida da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que é a responsável direta pela fiscalização da qualidade dos combustíveis.

Leia também

Coube à polícia, sem qualquer flagrante ou detecção prévia por parte da ANP, identificar os postos de combustíveis suspeitos e os locais onde a adulteração ocorria — como um galpão no ABC Paulista alvo de operação na última semana.

Antes das mortes decorrentes da contaminação, a ANP considerava a utilização de metanol para fraudar combustíveis como um problema quase superado. No Boletim Anual de Fiscalização 2024, a agência afirma que “a forte ação da ANP permitiu que as fraudes com metanol fossem praticamente zeradas em 2024”.

O documento oficial afirma que “apenas oito amostras estiveram não conformes em todo o país para o teor de metanol no ano passado, ante 55 amostras encontradas em 2023”. No mesmo período, no entanto, a adulteração e o uso do metanol foram flagrados por diversas operações policiais. Entre elas, as operações Álcool Tóxico e Combustível Letal.

Em todas essas operações, sejam elas federais e estaduais, inclusive as que ocorrem após a confirmação das mortes, a ANP aparece apenas como órgão consultado ou convidado posteriormente.

De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (24/10), já foram confirmadas 15 mortes em decorrência da intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost