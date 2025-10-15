15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Mortes por metanol sobem para 6 em SP. Casos confirmados chegam a 33

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mortes-por-metanol-sobem-para-6-em-sp.-casos-confirmados-chegam-a-33

O governo de São Paulo divulgou, nesta quarta-feira (15/10), que o estado tem atualmente registro de seis óbitos por intoxicação de metanol, além de 33 casos confirmados e 57 em investigação. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a pasta, o número de suspeitas descartadas passou de 246 para 339.

De acordo com o Ministério da Saúde, no país, até o momento, há 148 notificações, sendo 41 casos comprovados e 107 em apuração. Outras 469 notificações foram eliminadas.

Sexta morte confirmada por metanol

  • A morte mais recente associada ao consumo de metanol é a de um homem de 37 anos, ocorrida nessa terça-feira (14/10).
  • O paciente havia sido hospitalizado no dia 3 de outubro.
  • A vítima ficou internada com sintomas de intoxicação no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), em Jundiaí, no interior de São Paulo.
  • O óbito foi confirmado pela unidade de saúde.
  • O Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações de enfrentamento aos casos.

Também nesta quarta (15/10), a Polícia Civil destruiu de mais de 100 mil garrafas apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital paulista. “O material, que somava cerca de 7 toneladas de vidro, foi encaminhado para uma empresa especializada em reciclagem após autorização judicial”, informou a corporação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost