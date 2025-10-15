mortes-por-metanol-sobem-para-6-em-sp.-casos-confirmados-chegam-a-33

O governo de São Paulo divulgou, nesta quarta-feira (15/10), que o estado tem atualmente registro de seis óbitos por intoxicação de metanol, além de 33 casos confirmados e 57 em investigação. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a pasta, o número de suspeitas descartadas passou de 246 para 339.

De acordo com o Ministério da Saúde, no país, até o momento, há 148 notificações, sendo 41 casos comprovados e 107 em apuração. Outras 469 notificações foram eliminadas.

Sexta morte confirmada por metanol

A morte mais recente associada ao consumo de metanol é a de um homem de 37 anos, ocorrida nessa terça-feira (14/10).

O paciente havia sido hospitalizado no dia 3 de outubro.

A vítima ficou internada com sintomas de intoxicação no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), em Jundiaí, no interior de São Paulo.

O óbito foi confirmado pela unidade de saúde.

O Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações de enfrentamento aos casos.

Também nesta quarta (15/10), a Polícia Civil destruiu de mais de 100 mil garrafas apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital paulista. “O material, que somava cerca de 7 toneladas de vidro, foi encaminhado para uma empresa especializada em reciclagem após autorização judicial”, informou a corporação.