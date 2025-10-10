Morto “transfere” empresa de ônibus milionária no DF. Entenda

Um “morto” transferiu a empresa de ônibus milionária que estava em nome dele para outra pessoa. A assinatura digital foi registrada no dia seguinte ao óbito.

Raimundo José Eustáquio da Conceição, 67 anos, era o único dono da Amazônia Inter Turismo Ltda, cujo nome fantasia é Viação Planaltina. A empresa faz o transporte de passageiros de Planaltina de Goiás e Formosa até o DF.

A Amazônia Inter tem capital social de R$ 2 milhões, de acordo com as informações oficialmente registradas na Junta Comercial do DF.

Leia também

Raimundo José faleceu às 3h30 do dia 15 de outubro de 2024, em Itapirapuã (GO), segundo a certidão de óbito. Depois da morte, Raimundo José “transferiu” a Amazônia Inter para Gilberto José Ribeiro.

A assinatura do então proprietário oficial, que já estava morto, foi inserida no documento no dia seguinte ao óbito, em 16 de outubro de 2024.

Veja os documentos obtidos pelo Metrópoles:

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Certidão de óbito que ocorreu na madrugada de 15 de outubro de 2024

Material obtido pelo Metrópoles 2 de 2

Morto “transferiu” empresa no dia seguinte ao óbito

Reprodução/Junta Comercial do DF

A morte teve causa desconhecida. Segundo a certidão de óbito, a pessoa que registrou o falecimento, e não teve o nome identificado, informou que Raimundo José não deixou bens, apesar de ser único dono da Amazônia Inter.

Embora aparecesse oficialmente como proprietário da empresa milionária até o ano passado, Raimundo José recebeu auxílio emergencial do governo federal pago durante a pandemia de Covid-19 para pessoas de baixa renda.

Investigação

O caso só foi descoberto um ano após a morte e a transferência da empresa. A Prefeitura de Planaltina pediu abertura de investigação à Polícia Civil de Goiás (PCGO), na segunda-feira (6/10). O Executivo municipal também registrou denúncia de possível fraude na Junta Comercial do DF.

“Infelizmente, recebemos uma denúncia muito grave, aparentemente, de que a empresa que atua na nossa cidade estaria atuando de forma irregular, já que o antigo proprietário dela faleceu e a transferência teria sido feita depois da morte”, disse o prefeito de Planaltina, Delegado Cristiomário (PP).

“Depois que tomamos conhecimento dessa situação, encaminhamos informações tanto para a Polícia civil como para a Junta Comercial do Distrito Federal para que tomem as providências para averiguar a veracidade ou não das denúncias que recebemos. É muito importante que esse serviço de transporte coletivo entre nossa cidade e o Distrito Federal seja prestado da melhor forma possível”, afirmou.

A reportagem acionou a Amazônia Inter Ltda., o novo dono da empresa e a Junta Comercial do DF, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.