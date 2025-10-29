Morumbis ocupado por shows: presidente do São Paulo esclarece alterações na agenda de jogos

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se manifestou sobre a utilização do Morumbis para shows até o fim da temporada. Com eventos programados até novembro, o clube terá que mandar seus últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, em Santos.

O deslocamento inclui os confrontos contra Flamengo, RB Bragantino, Juventude e Internacional. Os três primeiros coincidem com datas de shows, enquanto o duelo diante do Internacional será na Vila Belmiro devido à troca do gramado do Morumbis, que ficará coberto por pouco mais de um mês. O estádio deve voltar a receber partidas do São Paulo apenas no ano que vem.

Morumbis, o estádio do São Paulo Morumbis, o estádio do São Paulo, é palco do confronto contra o Flamengo.

Acordo com a promotora

Casares explicou que o acordo com a Live Nation, responsável pelos shows, já estava assinado antes de mudanças no calendário promovidas pela CBF. Segundo o presidente, caso o São Paulo tivesse se classificado para a semifinal da Copa Libertadores, existia uma cláusula que garantiria que os jogos no Morumbis fossem mantidos, independentemente dos eventos programados.

O primeiro jogo afetado será contra o Flamengo, no dia 5 de novembro, pela 32ª rodada. Na sequência, o São Paulo recebe o RB Bragantino, dia 8 de novembro, pela 33ª rodada. O confronto contra o Juventude, marcado para 23 de novembro, será o último na Vila Belmiro até então. Ainda há o jogo contra o Internacional, na penúltima rodada do campeonato, que também será disputado na cidade santista.

Comunicado oficial de Casares

No comunicado divulgado à imprensa e torcedores, o presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou a realização dos shows no Morumbis. Ele começou destacando a prioridade do futebol no clube: “Caros colegas são-paulinos, quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o MorumBIS. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e NUNCA será colocado em segundo plano por nossa gestão.”

Sobre o planejamento das apresentações, Casares detalhou que o período foi escolhido para minimizar impactos nas competições: “No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileiro no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou, e o acordo com a promotora dos shows já estava assinado.”

Ele também lembrou que havia um plano específico caso o São Paulo chegasse à semifinal da Libertadores: “Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no MorumBIS.”

Por fim, Casares reforçou a importância do futebol e justificou a receita oriunda dos shows: “Por fim, quero ressaltar, mais uma vez, que a prioridade SEMPRE será o futebol. E esta receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol.”

Próximos compromissos do Tricolor

Com a mudança de sede, o São Paulo terá que se adaptar à Vila Belmiro para manter sua sequência de partidas no Brasileirão. A equipe concentra esforços para não perder pontos cruciais nas rodadas finais, enquanto a gestão reforça que a receita dos shows será destinada à manutenção do futebol profissional.

