Mostra a tua cara! “Débora Bloco” invade o Rio na reta final de “Vale Tudo”

O sucesso de “Vale Tudo” ultrapassou as telas e virou Carnaval neste sábado (11/10), no Rio de Janeiro. A Avenida Chile, no Centro da cidade, foi tomada pelo “Débora Bloco”, uma homenagem bem-humorada à novela e seus personagens marcantes. O ponto de encontro não poderia ser outro: em frente ao prédio que, na ficção, abrigava a empresa TCA, da poderosa Odete Roitman.

Monique Arruda, repórter do portal LeoDias, acompanhou a festa de perto e encontrou de tudo: “Tia Celina” defendendo sua inocência, foliões fantasiados de Sardinha (Lucas Leto), a grávida Solange Duprat (Alice Wegmann) e até um César Ribeiro (Cauã Reymond). “Eu vim aqui para defender a Tia Celina. Se a Odete morreu, quem matou foi a Leila”, brincou uma das entrevistadas.

Entre os destaques, estava um “César” só de sunga, que justificou o figurino inusitado com humor: “Cheguei aqui e me mandaram tirar a roupa, pô! Estou procurando o Olavinho para fazer merd*”.

Nem mesmo Odete Roitman ficou de fora. Vestida com capa e com direito a um toque teatral, uma foliã incorporou a personagem de forma hilária: “Mesmo morta, não posso deixar de vir a um evento em minha homenagem. Tentei fazer lá dentro da TCA, mas são tantos fãs que não couberam”, ironizou.

O bloco reuniu centenas de fãs da novela, que aproveitaram o sábado de sol para relembrar cenas e personagens marcantes da trama. Entre marchinhas, fantasias e humor, o “Débora Bloco” mostrou a força da cultura televisiva brasileira e o quanto Vale Tudo segue presente no imaginário popular mais de três décadas após sua exibição.