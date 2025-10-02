Motocicleta que tinha sido roubada em Rio Branco é recuperada em Sena Madureira

O 8º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Sena Madureira, conseguiu recuperar na noite desta quarta-feira (1º) uma motocicleta que tinha sido roubada na cidade de Rio Branco. Os policiais desenvolviam fiscalização no trânsito (blitz) quando pararam um morador conduzindo o veículo. Ao fazer todos os levantamentos, constatou-se que se tratava de um produto de roubo.

O autor do crime ainda não foi identificado, sendo que o motorista havia comprado a motocicleta em datas anteriores e foi preso pelo crime de receptação.

A motocicleta Honda FAN, modelo 125, foi levada para o pátio da Unidade de Segurança Pública de Sena e será restituída posteriormente ao verdadeiro dono.

De acordo com o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, a fiscalização no trânsito continuará intensa em Sena Madureira e tem como meta primordial reduzir o número de acidentes.