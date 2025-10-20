Motociclista avança preferencial e causa acidente que deixa duas pessoas feridas em Brasiléia

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no fim da tarde deste domingo (19), por volta das 17h, no cruzamento das avenidas Dr. José Manoel Marinho Montes e Rui Lino, em Brasiléia, cidade localizada na fronteira do Acre com a Bolívia. O ponto onde ocorreu a colisão liga a parte alta e baixa do município.

Imagens de um circuito de segurança registraram o exato momento do impacto. De acordo com as imagens, um motociclista usando camisa azul, que trafegava no sentido Centro–Bairro, não respeitou a preferencial e tentou desviar de um veículo. Durante a manobra, acabou colidindo frontalmente e com força contra outra motocicleta, conduzida por um homem que levava uma mulher na garupa.

Com a violência da batida, as vítimas foram arremessadas ao chão. O condutor da segunda moto desmaiou no local, enquanto a passageira sofreu ferimentos. Já o motociclista que provocou o acidente teve escoriações leves e conseguiu se levantar logo após a colisão.

Policiais militares chegaram rapidamente para isolar a área e organizar o trânsito. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao Hospital Raimundo Chaar, onde passaram por avaliação médica.

A Polícia Militar deve analisar as imagens de segurança e ouvir testemunhas para esclarecer a dinâmica e as responsabilidades do acidente. O estado de saúde atualizado das vítimas ainda não havia sido informado até o fechamento desta matéria.

Veja o momento do impacto: