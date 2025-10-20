20/10/2025
Universo POP
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”

Motociclista avança preferencial e causa acidente que deixa duas pessoas feridas em Brasiléia

O ponto onde ocorreu a colisão liga a parte alta e baixa do município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no fim da tarde deste domingo (19), por volta das 17h, no cruzamento das avenidas Dr. José Manoel Marinho Montes e Rui Lino, em Brasiléia, cidade localizada na fronteira do Acre com a Bolívia. O ponto onde ocorreu a colisão liga a parte alta e baixa do município.

Vítimas precisaram ser socorridas com urgência/Foto: ContilNet

Imagens de um circuito de segurança registraram o exato momento do impacto. De acordo com as imagens, um motociclista usando camisa azul, que trafegava no sentido Centro–Bairro, não respeitou a preferencial e tentou desviar de um veículo. Durante a manobra, acabou colidindo frontalmente e com força contra outra motocicleta, conduzida por um homem que levava uma mulher na garupa.

Com a violência da batida, as vítimas foram arremessadas ao chão. O condutor da segunda moto desmaiou no local, enquanto a passageira sofreu ferimentos. Já o motociclista que provocou o acidente teve escoriações leves e conseguiu se levantar logo após a colisão.

Policiais militares chegaram rapidamente para isolar a área e organizar o trânsito. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao Hospital Raimundo Chaar, onde passaram por avaliação médica.

A Polícia Militar deve analisar as imagens de segurança e ouvir testemunhas para esclarecer a dinâmica e as responsabilidades do acidente. O estado de saúde atualizado das vítimas ainda não havia sido informado até o fechamento desta matéria.

Veja o momento do impacto:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost