23/10/2025
Universo POP
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana

Motociclista de 20 anos fica em estado gravíssimo após colidir contra ônibus em Rio Branco

Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, intubaram a vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O motociclista Ray Silva da Costa, de 20 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um ônibus da empresa Ricco na noite desta quarta-feira (22), no cruzamento das ruas Laranja e Ingá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Vítima foi socorrida em estado gravíssimo/Foto: ContilNet

De acordo com informações de testemunhas, Ray trafegava em alta velocidade pela Rua Ingá em uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha quando, ao tentar cruzar a Rua Laranja, colidiu violentamente contra a lateral do ônibus, que seguia na via preferencial no sentido Centro–Bairro.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, além de ferimentos no supercílio esquerdo e no joelho direito. A vítima ficou inconsciente no local.

Acidente aconteceu no bairro Mocinha Magalhães/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, intubaram a vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi considerado gravíssimo.

Ele colidiu fortemente contra o ônibus/Foto: ContilNet

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão dos procedimentos, a motocicleta foi removida por um guincho.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost