Motociclista de 20 anos fica em estado gravíssimo após colidir contra ônibus em Rio Branco

O motociclista Ray Silva da Costa, de 20 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um ônibus da empresa Ricco na noite desta quarta-feira (22), no cruzamento das ruas Laranja e Ingá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Ray trafegava em alta velocidade pela Rua Ingá em uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha quando, ao tentar cruzar a Rua Laranja, colidiu violentamente contra a lateral do ônibus, que seguia na via preferencial no sentido Centro–Bairro.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, além de ferimentos no supercílio esquerdo e no joelho direito. A vítima ficou inconsciente no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, intubaram a vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi considerado gravíssimo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão dos procedimentos, a motocicleta foi removida por um guincho.