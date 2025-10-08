Motociclista é arremessado contra carro e fica em estado gravíssimo no pronto-socorro de Rio Branco

O motociclista Paulo Sérgio Gomes Lima, de 37 anos, ficou em estado gravíssimo após colidir frontalmente com um veículo na manhã desta quarta-feira (8), no km 75 do Ramal Progresso, localizado na BR-317, região do Caquetá, no município de Porto Acre, interior do Acre.

De acordo com informações de testemunhas, Paulo trafegava em uma motocicleta pelo ramal quando, de forma inesperada, bateu de frente contra um veículo modelo Fiat Strada, de cor prata.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o para-brisa do automóvel e sofreu lesões graves, incluindo um traumatismo cranioencefálico (TCE) de grau gravíssimo, além de fraturas no fêmur da perna esquerda.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro e levaram a vítima até a Unidade de Saúde Daniel Glendson de Lucena Bandeira, localizada na Vila Caquetá. Após receber os primeiros atendimentos, devido à gravidade das lesões, foi necessário transportá-lo na carroceria de uma caminhonete pela BR-317, com destino ao Pronto-Socorro de Rio Branco. No trajeto, o veículo foi interceptado por uma ambulância de suporte avançado do SAMU, que assumiu o atendimento, realizou procedimentos mais complexos e efetuou a intubação do paciente, em razão do rebaixamento do nível de consciência.

O motociclista deu entrada na emergência do setor de trauma do Pronto-Socorro em estado gravíssimo, sendo levado às pressas para o centro cirúrgico. Após os procedimentos, foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Moradores da região reclamam da falta de estrutura do posto de saúde local, que dispõe apenas de uma caminhonete, utilizada para transportar pacientes graves na carroceria, expostos ao sol, à chuva e durante a noite, correndo o risco de novos acidentes. A comunidade clama pela disponibilização de uma ambulância para atender as emergências da área.

A cena do acidente foi isolada e deve passar por perícia da Polícia Civil.