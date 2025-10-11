11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Motociclista é preso após furar blitz e atropelar policial em avenida

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
motociclista-e-preso-apos-furar-blitz-e-atropelar-policial-em-avenida

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante neste sábado (11/10) após furar uma blitz policial e atropelar em alta velocidade um sargento da Polícia Militar na avenida João Balhesteiro, em Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito estava uma motocicleta sem placa e desobedeceu a uma ordem de parada dos policiais, acelerando em direção ao sargento.

Leia também

O policial foi atingido e arremessado. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da PM e encaminhado ao Hospital das Clínicas. O resgate foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais.
Uma mulher que estava na garupa da moto também ficou ferida e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Ainda segundo a SSP, o condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Jandira, onde foi autuado por tentativa de homicídio, adulteração de sinal identificador e dano, já que o fuzil do policial ficou destruído no impacto.

A prisão preventiva do suspeito foi solicitada à Justiça, e exames periciais foram requisitados.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost