Motociclista é preso após furar blitz e atropelar policial em avenida

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante neste sábado (11/10) após furar uma blitz policial e atropelar em alta velocidade um sargento da Polícia Militar na avenida João Balhesteiro, em Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito estava uma motocicleta sem placa e desobedeceu a uma ordem de parada dos policiais, acelerando em direção ao sargento.

O policial foi atingido e arremessado. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da PM e encaminhado ao Hospital das Clínicas. O resgate foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais.

Uma mulher que estava na garupa da moto também ficou ferida e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Ainda segundo a SSP, o condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Jandira, onde foi autuado por tentativa de homicídio, adulteração de sinal identificador e dano, já que o fuzil do policial ficou destruído no impacto.

A prisão preventiva do suspeito foi solicitada à Justiça, e exames periciais foram requisitados.