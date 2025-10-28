Motociclista é rendido e tem moto roubado por dupla armada em bairro de Rio Branco

28/10/2025
Com a queda, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e bateu a cabeça no muro

O motociclista Júlio Silva da Costa, de 30 anos, foi vítima de um assalto na noite desta segunda-feira (27), quando teve sua motocicleta roubada por dois criminosos armados na Rua Guarujá, nas proximidades do Lacen, no conjunto Village Waldemar Maciel, em Rio Branco.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro | Foto: ContilNet

De acordo com informações apuradas, Júlio trafegava pela via quando foi surpreendido pela dupla. Um dos assaltantes empurrou a moto, fazendo com que a vítima perdesse o controle e colidisse contra uma parede. Em seguida, os criminosos apontaram uma arma de fogo para sua cabeça e anunciaram o assalto.

Com a queda, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e bateu a cabeça no muro. A dupla fugiu levando uma Honda Fan 150 preta, de placa NAD7H78.

Um motociclista que passava pelo local prestou socorro e levou Júlio até um posto de combustíveis na Avenida Antônio da Rocha Viana, onde ele conseguiu acionar ajuda.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Júlio apresentava cervicalgia, lombalgia e escoriações, mas seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, porém os assaltantes não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

